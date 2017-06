Nieuwe sterke man wil zo snel mogelijk promoveren met OHL en pakt meteen uit met speciale actie

Zo krijgt iedereen die zich een abonnement voor het volgende seizoen aanschaft een officieel truitje van OHL cadeau of mag de supporter aanschuiven tijdens een pre-diner. De actie geldt overigens ook voor de meer dan 1.000 mensen die al een abonnement kochten.

Zelf stak Khun Top zijn ambitie niet onder stoelen of banken. “We proberen zo snel mogelijk te promoveren naar het hoogste niveau. Uiteraard heb je in voetbal geen garanties. Maar we zullen er alles aan doen om zo door te stoten naar eerste klasse. Dat is trouwens de plaats waar deze mooie club thuishoort”, klinkt het op de webstek van OHL.

Rustig bouwen

“Ik wil nu vooral veel leren over de Belgische competitie. Die competitie ken ik uiteraard niet. Geef me even de tijd om te inventariseren. Net daarom kan ik nu nog niets vertellen over het budget voor komend seizoen. Ik wil hier in Leuven rustig bouwen, op basis van dezelfde filosofie als in Leicester", besloot Khun.