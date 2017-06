Clubs zijn er bijna uit voor goudhaantje Lierse: "Ten laatste dit weekend witte rook"

Racing Genk en Lierse zouden ondertussen erg dicht bij een akkoord zitten. Dat de Limburgers een inspanning willen doen rond een percentage bij een doorverkoop zou de deal kunnen afronden.

"Dat is voor ons een must", aldus Jan Van Elst van Lierse in Gazet van Antwerpen. "Maar ik denk dat we elkaar daarin nu gevonden hebben en dus verwacht ik dit weekend witte rook."

Beide clubs deden al een paar keer water in de wijn om tot een vergelijk te komen in de transfer. Dat Benson zelf een tijdje terug al aangaf absoluut naar Genk te willen gaf daarbij een belangrijke doorslag. "We willen de transfer zeker niet tegenhouden", is Van Elst daar duidelijk over.