Opvallend: Nainggolan zorgt voor unicum in FIFA dat zelfs de allerbesten hem niet nadoen

Op FIFA 17 werd vrijdagavond het nieuwste Team van het Seizoen gelanceerd, dat van de Italiaanse Serie A. Dat Nainggolan daarbij zit, spreekt voor zich. Maar Il Ninja heeft op zijn kaart een rating van minstens 90 op alle mogelijke vlakken. Dat kunnen zelfs spelers als pakweg Paul Pogba of legende Ruud Gullit hem niet nadoen.

Puur met deze statistieken heeft Nainggolan nu één van de beste kaarten in FIFA Ultimate Team. Hieronder kun je die bekijken, samen met de andere toppers uit de Serie A. Daar vinden we overigens ook de best mogelijke versie van Dries Mertens terug.