OFFICIEEL: Eén vertrekker en één blijver in de Oostkantons

Zo heeft Eupen het contract van 21-jarige aanvaller Damien Mouchamps met een seizoen verlengd. Dit seizoen mocht hij vijf keer invallen bij de eerste ploeg, maar volgend seizoen moet zijn echte doorbraak komen. "Damien is een groot talent en een jongen van de streek. We willen hem graag de kans geven om een plaatsje in het eerste elftal te veroveren", vertelde algemeen directeur Christian Henkel op de clubwebsite.

Centrale verdediger Nicolas Timmermans zal daarentegen vertrekken. De veteraan miste het grootste deel van het seizoen door een hardnekkige blessure en keert op 34-jarige leeftijd terug naar RWDM, de club waar het voor hem allemaal begon.