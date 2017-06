OFFICIEEL: Club Brugge maakt komst van twee nieuwe trainers bekend

Vrijdagavond maakte blauw-zwart bekend dat Rudi Cossey en Edward Still respectievelijk T2 en T3 worden. Eerstgenoemde was in het verleden vijf jaar actief als speler van Club Brugge en was ook al assistent van Peter Maes (Sporting Lokeren en KRC Genk) en Hein Vanhaezebrouck (KAA Gent).

Met Still werkte Leko vorig jaar al samen bij STVV. Met de komst van Cossey en Still lijkt de technische staf van Leko compleet. Beide heren moeten het vertrek van onder meer Philippe Clement, Stephane Van der Heyden en Stan Van den Buijs opvangen.