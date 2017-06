OFFICIEEL: Mathew Ryan kiest voor avontuur in de Premier League

De 25-jarige Ryan zet zijn carrière volgend seizoen verder bij Brighton & Hove Albion, de ploeg die onlangs promotie naar de Premier League afdwong. Ryan zette zijn krabbel onder een vijfjarig contract bij de Engelse club.

De voorbije twee seizoenen stond Ryan op de loonlijst bij Valencia, maar daar kon hij zich omwille van verschillende redenen niet doorzetten.

Tijdens het tweede deel van vorig seizoen speelde de gewezen doelman van Club Brugge op uitleenbasis bij KRC Genk. Die club wilde hem graag nog een jaar huren, maar Ryan mikte duidelijk hoger.

