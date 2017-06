Antwerp haalt kampioenenmaker binnen, dit waren de eerste woorden van de nieuwe T1

"Ik ben heel tevreden dat ik deze kans krijg. Dit is een mooi project, in een mooie club en een mooie stad", nam Bölöni het woord op de druk bijgewoonde persbabbel. "Een vijftal dagen geleden nam men met mij contact op."

Fans vergelijkbaar met die van Standard

Bölöni kennen we natuurlijk allemaal als de kampioenenmaker van Standard. "Nu liggen de ambities anders. Stap voor stap willen we groeien, zonder er over te slaan. Maar we hebben wel ambitie. De honger en passie van de fans zijn te vergelijken met die van bij Standard."

"Dat ik geen Nederlands spreek? Dat is een hindernis, maar geen probleem. In Portugal sprak ik ook geen Portugees", aldus Bölöni die Wim De Decker als assistent aan zijn zijde krijgt.