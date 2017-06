Tegenvaller voor Anderlecht: 'Italiaanse topclub komt met reuzebod voor Widmer'

René Weiler wou erg graag landgenoot Silvan Widmer van Udinese halen. De 24-jarige Zwitser pastte volgens de trainer perfect in het plaatje van Anderlecht, maar hij was duidelijk niet de enige. Volgens Italiaans medium Tuttomercatoweb heeft topclub Lazio een bod van vijftien miljoen geplaatst voor Widmer en ploegmaat Emmanuel Badu in een dubbele deal.

Alles op Mata?

Een ander doelwit van Anderlecht is nog steeds Charleroi-rechtsback Clinton Mata. De Henegouwers zijn ook bereid om hem te laten gaan - voor een bedrag rond 3,5 miljoen euro - maar de speler zelf twijfelt nog. Wellicht komt zijn transfer in stroomversnelling nu de andere keuze wegvalt.