OFFICIEEL: Eerste transfer van Sa Pinto bij Standard is een oude bekende

Pocognoli werd al een tijdje gelinkt aan een terugkeer en hij was ook transfervrij, maar er waren nog obstakels. Zijn salaris was net te hoog voor Standard en door zijn sterke uitleenbeurt aan promovendus Brighton & Hove Albion waren er een paar kapers op de kust. Maar nu zijn de club en de speler er blijkbaar toch uitgeraakt, want vrijdagavond kondigde Standard zijn eerste grote transfer officieel aan.

Derde keer

De linksback speelde in zijn tienerjaren al eens in Luik, maar wij herinneren ons natuurlijk vooral zijn tijd bij de grote jongens. Tussen 2010 en 2013 speelde hij 116 wedstrijden voor de Rouches. Nu mag hij dus de draad weer oppikken.