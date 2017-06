Speelt Benito Raman binnenkort alweer bij een andere Belgische ploeg?

Na uitleenbeurten aan KV Kortrijk en STVV trok Raman iets minder dan een jaar geleden definitief de deur achter zich dicht bij KAA Gent. De pijlsnelle aanvaller ging aan de slag bij Standard, maar mogelijk vertrekt hij daar al na amper één seizoen.

Volgens Het Belang van Limburg is het namelijk niet zeker dat Raman ook volgend seizoen nog een speler van Standard zal zijn. Het is nog even afwachten wat kersvers trainer Sa Pinto met de Belg van plan is. Raman hoeft echter niet te wanhopen, want volgens de krant staat hij op heel wat lijstjes van Belgische ploegen.

24 keer basisspeler

Raman speelde vorig seizoen 31 wedstrijden in het shirt van Standard, waarvan 24 als basisspeler. De gewezen jeugdinternational kende enkele goede periodes, maar zakte – samen met zijn ploegmakkers – soms ver weg.