Transfer Foket bij Gent stap dichterbij, Buffalo's willen shoppen bij Charleroi

Spartak Moskou, Napoli en Atalanta. Het zijn slechts drie van de vele teams die de voorbije weken of maanden interesse toonden in de Rode Duivel Thomas Foket. Het is nu het laatste team dat het toch zou gaan halen.

Voor Foket is de Serie A een gedroomde competitie, bij Atalanta mag hij mogelijk ook zeker op speelminuten rekenen. Andrea Conti zit bij die club dicht bij een transfer naar AC Milan en als die transfer afgerond is, dan zet de club alles op Foket volgens Het Laatste Nieuws.

Inkomend denkt AA Gent dan weer aan Damien Marcq, die verrassend zou kunnen overkomen van Charleroi. Ook vorig seizoen wilden ze er de middenvelder al graag bij hebben ter opvolging van Sven Kums.