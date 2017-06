Anthony Vanden Borre voetbalt weer in Anderlecht aan de zijde van jongste Kompany, talloze trouwe fans willen dit moment niet missen

Zaterdag voetbalt Vanden Borre opnieuw in Anderlecht. Niet in het Vanden Stockstadion of op de oefenterreinen in Neerpede, wel op het veld van Bon Air, meldt La Dernière Heure.

VDB neemt er deel aan een toernooi met twaalf ploegen die elk een land vertegenwoordigen. In de ploeg van de voormalige Rode Duivel doen enkele bekende namen mee als François Kompany en Mehdi Carcela.

Veel fans

Vanden Borre komt om 12 uur en 14u30 in actie en zal op een trouwe supportersaanhang kunnen rekenen. De terugkeer van de populaire rechtsback naar Anderlechtse bodem was namelijk groot nieuws. Er werd zelfs een evenement op Facebook aangemaakt voor hem.

De opbrengst van het toernooi gaat naar het goede doel. De organisatie wil er kinderen die leven in oorlog en hongersnood mee helpen.