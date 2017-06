Dury halen? ZÃ³veel miljoen kost de coach van Essevee!

Dury zou immers 3,3 miljoen euro moeten kosten, meldde Het Laatste Nieuws. In een interview in dezelfde krant reageert de oefenmeester. "Ik snap dat die afkoopsom afschrikt, maar gezien mijn langdurig contract is dat ook logisch."

Ik mag me gelukkig prijzen -Francky Dury Deel deze quote: Brugge was niet de enige gegadigde, ook Wolfsburg, Lille en Saint-Étienne drongen aan. "Het was concreet, ja. Zelfs toen de club bekendmaakte dat ik niet zou vertrekken, bleef Saint-Étienne contact opnemen. Maar nogmaals: het kon deze zomer echt niet." Spijt, dat heeft Dury niet. "Neen, want als ik zie dat er slechts zes Belgen een eersteklasser trainen - een vreemde evolutie, vind ik -, besef ik dat ik me gelukkig mag prijzen."