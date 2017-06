Aanwinst Club Brugge komt met fikse reputatie: beenhouwer met doodsbedreigingen

De 27-jarige Colombiaanse verdediger staat te boek als een snoeiharde tackelaar. Omwille van een harde tackle op América-aanvaller Borja, kreeg hij vorige week voor de tweede keer al doodsbedreigingen. Borja blesseerde zich overigens zwaar aan de knie.

Een lieverdje is Mera geenszins dus, dat laat zich ook zien in zijn kaartenlast. Hij pakte op twee seizoenen immers drie rode kaarten en 23 gele. Toch zal hij vooral met een kater in het achterhoofd naar België trekken. Mera kan immers zondag met Deportivo Cali kampioen spelen. Dankzij een kopbalgoal van hem in de vorige wedstrijd ziet het er heel goed uit voor de topclub.