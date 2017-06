Vertrek Ronaldo bij Real kan weg vrijmaken voor Hazard, maar die is duidelijk

Hij lijkt bij Chelsea te willen blijven. "Ik hou van deze club omdat het echt een familie is. Ik heb hier veel vrienden en iedereen praat echt met iedereen. Ik ben hier nu vijf jaar en ben echt gelukkig bij één van de beste clubs in de wereld", schuwt hij de lof niet bij Chelsea Magazine.

Dure vogel

Zijn doel is duidelijk, meer prijzen. "Hopelijk is het hetzelfde als dit jaar en winnen we de Premier League. Alleen wil ik dan wél opnieuw Speler van het Jaar worden. Uiteraard is dat een bonus en blijft de titel het hoofddoel."

Toch gaf Hazard eerder al aan dat hij wel zou moeten luisteren naar een voorstel van Real Madrid, als dat er al komt. Hazard zou immers een pak meer moeten kosten dan Gareth Bale, met 100 miljoen voorlopig de recordtransfer van de Koninklijke.