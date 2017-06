'Genk zoekt verder naar vervanger voor Mathew Ryan en denkt aan Belgische keeper die de Jupiler Pro League ondertussen goed kent'

Genk zoekt in de eerste plaats een sluitstuk dat er meteen staat en speurt dus in eigen land. Meer nog, de Limburgers hebben een Belg op het oog. L'Avenir meldt dat de club uit de mijnstad nog steeds nadrukkelijke belangstelling toont in Hendrik Van Crombrugge.

De naam van de Eupen-keeper wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer. Genk zou in die zin een prima stap hogerop zijn. Na enkele seizoenen in tweede klasse bouwde Van Crombrugge met zijn 35 competitieduels een brok ervaring op op het hoogste niveau.

Martinez is fan

De in Leuven geboren doelman excelleerde afgelopen jaar meermaals en hielp de Panda's zo aan het behoud. In het voorjaar van 2017 versierde hij zelfs een stek in de voorselectie van Roberto Martinez. De bondscoach van de Rode Duivels is namelijk fan van Van Crombrugge.