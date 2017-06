Als Vadis Odjidja moet gaan voor een van zijn drie ex-clubs AA Gent, Anderlecht en Club Brugge, is dit zijn antwoord

Voor welke club de middenvelder nu het meeste sympathie heeft, is moeilijk te zeggen vindt hij. "Ik zou niet weten of ik nu een Gent-, Anderlecht- of Clubman ben", laat Odjidja in Sport/Voetbalmagazine verstaan.

Thuis in Gent

"Met de drie clubs heb ik een band. Ik ben in Gent opgegroeid en ik heb er gevoetbald. Als ik een dag vrij heb, keer ik met plezier terug naar Gent. Het is mijn stad en daar voel ik me ook echt thuis."

"Anderlecht is dan weer de club die mij heeft opgeleid - daarvoor zal ik hen altijd dankbaar zijn. Bij Club Brugge ging mijn profcarrière van start (na een korte passage bij Hamburg, red.). Vraag mij dus niet om te kiezen."