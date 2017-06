'AA Gent gaat zaken doen met Midtjylland'

door Redactie



'AA Gent gaat zaken doen met Midtjylland, dat Gustav Wikheim (24) definitief wil aantrekken'

Foto: © photonews

Op dit moment beschikt KAA Gent nog over een ruime spelerskern. Het is de bedoeling om tijdens de komende weken nog heel wat overbodige spelers van de hand te doen. Eén van de spelers die wellicht vertrekt, is Gustav Wikheim (24).