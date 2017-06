'Plottwist: speler leek op weg naar Standard, maar gaat uiteindelijk toch naar AA Gent'

AA Gent heeft het dan toch geflikt: een verhoogd bod - en volgens sommige bronnen een privé-jet, al werd dat tegengesproken door de Buffalo's - moest Franko Andrijasevic weglokken bij Rijeka.

Het verhoogde bod - om en bij de 4,2 miljoen euro - zou de Kroatische club alsnog overtuigd weten te hebben. Volgens diverse Kroatische bronnen is de middenvelder ondertussen al onderweg naar Gent om er een contract te tekenen.

Het is wel een geweldige plottwist, want Standard lag lange tijd in polepositie. Zij dienden een bod in van 3,2 miljoen euro én een transfer van Milec in de omgekeerde beweging, maar ondertussen heeft Gent er dus een stokje voorgestoken.