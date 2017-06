Frans jeugdinternational stond ooit nog in belangstelling Standard, nu toont Club Brugge interesse

Zo toont Club Brugge volgens L'Equipe interesse in Arnaud Lusamba. De 20-jarige aanvallende middenvelder is Frans jeugdinternational en speelde in het verleden de pannen van het dak bij Nancy.

Dat leverde hem een transfer op naar Nice, maar dat bleek - door het overtal aan middenvelders bij de revelatie van de Ligue 1 - een moeilijke zaak. Zo speelde hij vooral bij de B-ploeg en kwam hij in de Ligue 1 maar tot drie basisplaatsen.

En dus wil Lusamba mogelijk nieuwe lucht opsnuiven. Club Brugge is op dat gebied een van de vele opties die men bij Nice heeft voor de youngster. Mogelijk zit er niet meer in dan een huurdeal in voor blauw-zwart, dat nog op zoek is naar een alternatief voor Vanaken als creatieve middenvelder. In het verleden stond Lusamba ook al op de radar van Standard, maar het kwam twee zomers geleden niet tot een transfer.