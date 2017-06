Hartverwarmend: Dankzij Suarez kan tweejarige Messi-fan zijn idool ontmoeten

Ook Suarez en Messi waren daar net op vakantie. “Mijn tweejarige zoon Blake is zot van Messi, dus we moesten wel naar hun toegaan”, vertelt de vader aan Liverpool Echo. "Messi leek in eerste instantie niet veel zin te hebben in een ontmoeting, maar Suarez hoorde het gesprek en overhaalde zijn Argentijnse ploegmaat."

'Het is oké, ze zijn van Liverpool', riep hij Messi toe, die zich plots wel openstelde. Hij liet Blake even op zijn schoot zitten. Het was ook grappig toen mijn nichtje Eliza begon te wenen toen ze op de schoot van Suarez zat.”

Missie Messi

Het verhaal doet denken aan de avonturen van Missie Messi. Daarin toonde Rodrigo Vissers aan hoe aartsmoeilijk het is om een superster als Messi face-to-face te ontmoeten. Uiteindelijk lukte het voor hem ook, maar hij moest er wel de hele wereld voor rondreizen.