Het kan snel gaan voor Donnarumma: Raiola houdt persconferentie

Real Madrid, Manchester United of PSG? Het zijn slecht drie van de velde topclubs die er de jonge goalie bij zouden willen hebben. Mino Raiola heeft alvast nieuws over hem te melden en gaat een persconferentie inrichten.

In Monte Carlo om 16 uur zal de topmakelaar spreken. Dan weten we vermoedelijk meer over de toekomst van Donnarumma. Eerder sprak hij al over een "kwestie van principe dat hij niet bijtekende bij AC Milan."

AC Milan heeft ondertussen de moed nog niet opgegeven en wil zeker nog spreken met Donnarumma, als hij op zijn stappen zou willen terugkomen en alsnog bij Milan blijven.