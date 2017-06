Heerlijke assist Ronaldo (met beelden) in match waar videoref ook zijn waarde toont

In de eerste helft was het Cristiano Ronaldo die met een heerlijke actie en dito passing Quaresma de 1-0 op een schoteltje aanbood. Eerder in de match had Pepe ook al gescoord nadat een vrije trap van Ronaldo niet wegraakte bij de Mexicanen, maar hij werd door de videoreferee uiteindelijk terecht teruggefloten.

Chicarito maakte nog voor de rust de 1-1, meteen zijn 48e interlanddoelpunt in 93 interlands voor Mexico. Daarmee is hij al eventjes de topschutter aller tijden van zijn land.