De Bruyne kiest zijn favoriete elf uit Premier League en neemt enkel deze twee Belgen op

door Redactie



Kevin De Bruyne kiest voor Eden Hazard en Jan Vertonghen, maar niet voor Courtois, Mignolet, Alderweireld of Lukaku

Kevin De Bruyne was een van de bepalende spelers in de Premier League afgelopen seizoen. In zijn favoriete 11 van de Premier League van vorig seizoen staan twee Belgen. Enkele anderen werden niet geselecteerd door De Bruyne.