Hoe gaat D'Onofrio ingrijpen bij Antwerp? "De klok tikt"

Nieuwbakken sportief directeur Luciano D'Onofrio is een veelbesproken naam, maar hij kan wel heel wat waarmaken voor The Great Old. "Er zullen zeker veranderingen komen. Ik bekeek al wat beeldmateriaal, maar dat volstaat niet", begon hij in de Gazet van Antwerpen.



"Hoeveel spelers erbij moeten komen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de klok tikt. Ook de structuur moet nog verbeteren, niet alleen het sportieve. Daarom is het goed dat Laszlo Bölöni hier nu is, want op hem kan ik rekenen."

Ongetwijfeld zullen er nog een paar nieuwe spelers neerstrijken op de Bosuil voor het openingsduel tegen Anderlecht op 28 juli.