Waarom trok zowel AA Gent als Standard zÃ³ fel aan de mouw van Kroatische middenvelder van 4 miljoen? Dit is het antwoord

Wekenlang streden Gent en Standard om de beloftevolle middenvelder. Aanvankelijk hadden de Rouches hem op het spoor, maar toen de kapitaalkrachtigere Buffalo's in de dans sprongen, wist men in Luik stilaan hoe laat het was.

Waarom voerden de twee topclubs zo'n hevige strijd om Andrijasevic? Voetbalkrant.com legde zijn oor te luister bij Tom Billen, die als scouting consultant actief is in het Europese voetbal.

Levensgevaarlijk in de zestien

"Franko is een stevig gebouwde speler die het best tot zijn recht komt als tweede spits of aanvallende middenvelder", vertelt Billen. "Bovendien leest hij het spel goed en is hij tweevoetig. Een sneltrein is het niet, maar hij heeft een degelijke snelheid van uitvoering. Andere sterke punten zijn zijn solide passing en killersinstinct voor doel."