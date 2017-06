EK U21: Engeland maakt achterstand na de rust goed maar Lokeren-speler doet potjes overkoken, gastland Polen redt punt in blessuretijd

Op een hete namiddag in het Poolse Kielce nam Engeland de leiding in groep A. Nochtans was Slovakije dat bij de rust voorstond, maar na de pauze gingen The Three Lions er toch - verdiend - nog over dankzij doelpunten van Alfie Mawson (Swansea) en Nathan Redmond (Southampton).

Op het einde kookten de potjes even over toen Lokeren-verdediger Branislav Ninaj een vermeende elleboog uitdeelde aan Tammy Abraham. De scheidsrechter ging er niet op in en Ninaj speelde gewoon tot het laatste fluitsignaal.

Gastland in nesten

's Avonds nam Polen het op tegen Zweden en het gastland had wel iets goed te maken na het verlies in de eerste match. Ze kwamen ook snel op voorsprong, maar nog voor de rust stonden de Scandinaviërs alweer voor. En dan was het wachten tot minuut 91, wanneer Polen toch nog een puntje kon redden vanop de stip. Het gastland blijft laatste in de groep en lijkt er in de groepsronde uit te gaan.