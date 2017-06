Kersverse Anderlecht-aanwinst Pieter Gerkens heeft doel voor ogen: "Dat is duidelijk"

Enkele maanden geleden was er nog geen sprake van interesse, maar nu zet Gerkens een serieuze stap vooruit. “In het voetbal kan het snel gaan, hé. Ik ben zeer tevreden om hier dit jaar in de Champions League te mogen spelen. Ik denk dat we een goede ploeg hebben om overal te presteren, ook in de Champions League", aldus Gerkens bij Stadion.

De concurrentie zal niet mals zijn, maar toch hoopt Gerkens zo vaak mogelijk aan de aftrap te staan. "Ik ben naar hier gekomen om te spelen, dat is duidelijk. Ik ben ook nog heel jong, dus ik geef mezelf nog wat tijd. We zullen wel zien waar we eindigen. Ik ben niet gekomen om gewoon een lid van Anderlecht te zijn. Ik ga er wel honderd procent voor gaan om hier zo veel mogelijk minuten te maken.”