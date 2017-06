VIDEO: Dimata neemt afscheid: "Ik ga KVO nooit vergeten, jullie blijven in mijn hart voor altijd"

Zonder hen was ik niks - Landry Dimata Deel deze quote:

"Te beginnen met de voorzitter en Luc Devroe, die in mij geloofden. En natuurlijk ook mijn trainer, Yves Vanderhaeghe. Hij heeft me de kans gegeven om me te laten zien. Ook de supporters waren heel goed, zonder hen was er niks. Ik wil ook mijn teamgenoten niet vergeten, zonder hen was ik niks."

En om af te sluiten maakt hij nog een mooie belofte. "Ik ga KVO nooit vergeten, jullie blijven in mijn hart voor altijd." Hieronder kun je het volledige filmpje bekijken: