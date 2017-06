Opmerkelijk: AC Milan is niet van plan om Donnarumma te verkopen, komt het dan toch nog goed?

"Donnarumma blijft volgend seizoen bij AC Milan" - Massimiliano Mirabelli Deel deze quote:

“Donnarumma is een grote kampioen, een goede kerel en… een speler van AC Milan. Volgend seizoen zal hij zeker en vast nog bij ons blijven”, aldus Massimiliano Mirabelli aan Sportitalia.

Of Donnarumma, die zijn in 2018 aflopende contract niet wil verlengen, ook nog in doel zal staan bij Milan, is niet duidelijk. “Dat is een beslissing die ik overlaat aan de trainer”, aldus Mirabelli. “Niemand is zeker voor zijn plaats. Dat geldt voor iedere speler in de kern van Milan.”

Hoopt Milan dat de brokken alsnog gelijmd worden?

Dat Milan zijn goudhaantje niet koste wat het kost wil verkopen deze zomer, wijst er mogelijk op dat De Rossoneri alsnog op een nieuwe overeenkomst met Donnarumma hopen. Al is het nog maar de vraag of de jonge doelman nog oren heeft naar een nieuw voorstel van Milan…