Deze twee Belgische scheidsrechters maken volgend seizoen promotie in de Jupiler Pro League

Zo maken twee scheidsrechters volgend seizoen promotie. Wesley Alen (26) en Bert Put (29) zullen vanaf de volgende jaargang tot het vaste kransje refs in de Jupiler Pro League behoren. De groep arbiters bestaat nu uit 17, enkel Joeri Van De Velde valt af. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Tijdens het voorbije seizoen floten Alen en Put al twee wedstrijden in play-off 2. Voortaan worden ze ook als stagiairs ingeschakeld in de reguliere competitie. Beide heren stelden zich kandidaat voor het semiprofstatuut, maar daar kwamen in totaal slechts acht arbiters voor in aanmerking. Put en Alen zullen dan ook nog even moeten wachten alvorens ze semiprof kunnen worden.