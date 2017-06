Nog steeds geen beslissing over Jacky Mathijssen, Westerlo denkt aan opvallende naam om hem te vervangen

Jacky Mathijssen, die midden september van vorig jaar Bob Peeters opvolgde bij de Kemphanen, heeft nog steeds geen beslissing genomen over zijn toekomst. De 53-jarige oefenmeester wist Westerlo niet in de Jupiler Pro League te houden.

Ondertussen haalde de club al enkele gerichte versterkingen naar het Kuipje, maar op duidelijkheid over de trainersstaf blijft het nog even afwachten. Opvallend: Westerlo denkt er sterk aan om trouwe assistent Vedran Pelic hoofdcoach te maken, aldus Het Nieuwsblad.

Trouwe luitenant

De 41-jarige trainer begon in het seizoen 2011-2012 bij de reserven van Westerlo, maar maakte de jaren nadien promotie. Hij was zelfs even T1 ad-interim.