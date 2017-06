BÃ¶lÃ¶ni drukt meteen stempel op Antwerp, absolute stormloop op abonnementen

Meer dan 30 graden. En toch twee keer 105 minuten trainen ... 3,5 uur zweten op de eerste trainingsdag onder de nieuwe coach. Laszlo Bölöni heeft zijn stempel meteen gedrukt op de club.

Minzaam in de omgang, maar hard op het oefenveld. Dat was wat meteen opviel. "Is het hier nu nog niet gedaan?", grapte Björn Vleminckx volgens Het nieuwsblad tijdens een loopoefening. "Elke coach traint hard de eerste weken", liet hij zich ontvallen. Maar naast het veld waren enkele fans duidelijk: nog nooit zo hard getraind als nu.

Antwerp heeft er zin in, de coach heeft er zin in ... en de fans ook. Op 1 dag werden meer dan 3000(!) abonnementen verlengd. Daarmee lijkt het nu al duidelijk dat Den Bosuil volgend seizoen voor heel veel wedstrijden aardig tot helemaal gevuld zal raken. Benieuwd hoeveel fans op dag 2 (dinsdag) hun Season Card zullen verlengen.

Het is zover, al 1880 mensen verlengden hun Season Card ;-) @GreatOld1880 pic.twitter.com/tKbiRJmHHM — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 19, 2017