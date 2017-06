Toptalent van Borussia Dortmund gespot in shirt van Club Brugge, blauw-zwart speelt er meteen handig op in

Pulisic brak vorig seizoen helemaal door bij Borussia Dortmund en het piepjonge talent maakte indruk op alles en iedereen. De jonge Amerikaan is ook al international en het is daar dat hij tijdens de interlandbreaks optrekt met Club Brugge-doelman Ethan Horvath.

Op de een of andere manier belandde er via Horvath een truitje van Club Brugge bij Pulisic en die trok het zwarte keepersshirt deze week aan. Ook Club Brugge merkte dat op en richtte zich onmiddellijk tot de tiener van Dortmund.

"Hey Christian Pulisic, dat shirt staat je goed. Je bent altijd welkom in Brugge om Ethan Horvath eens in actie te zien", klonk het via het Twitteraccount van blauw-zwart. Benieuwd of Pulisic op de uitnodiging ingaat.