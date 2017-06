Belgische goalgetter Cyriel Dessers werd met 29 rozen dÃ© revelatie van Nederland, Ã©n hij is alweer klaar voor een spetterend seizoen

De 22-jarige Dessers kende een fenomenaal jaar. Door gebrek aan speelkansen bij Sporting Lokeren ging de spits zijn geluk beproeven bij NAC. In de Jupiler League, de Nederlandse tweedeklasser, begon hij al snel aan de lopende band te scoren.

Met zijn knallend seizoenseinde gekoppeld aan een transfer stond Dessers zowel in België als in Nederland in alle spotlights. Intussen is de mediastorm gaan liggen, en kan onze landgenoot zich in alle rust voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Revalidatie bij David Bombeke

Met een filmpje op Twitter liet Dessers zien dat hij klaar is voor de start. De goalgetter dankte zijn kinesist David Bombeke voor de succesvolle revalidatiesessies.