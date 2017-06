Derde zomeraanwinst Anderlecht moet alweer een bekende naam worden, Van Holsbeeck licht verdere transferpolitiek toe

De Brusselaars zijn nog van plan nieuwe (vertrouwde) namen naar het Astridpark te halen. Clinton Mata wordt al weken in verband gebracht met de Belgische landskampioen, maar een doorbraak in dat dossier laat op zich wachten.

"Die jongen wil wel naar Anderlecht komen, maar ik denk dat er ook enkele buitenlandse clubs achterzitten", verduidelijkt Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck in Het Laatste Nieuws. "Ik verwacht de komende dagen wel een beslissing in zijn dossier."

8 Belgen in een kern van 25

Of de rechtsback van de Zebra's nu komt of niet. Versterking zal hoe dan ook volgen. "In de eerste plaats kijken we naar spelers uit de Belgische competitie of spelers die de Belgische competitie goed kennen", gaat Van Holsbeeck verder. "We merken dat dat steeds belangrijker wordt."

"Pas daarna zullen we onze blik naar het buitenland richten. De zoektocht naar Belgen blijft ook duren: zes op het wedstrijdblad en acht in een A-kern van 25 spelers, dat lijkt me ideaal."