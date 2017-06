Ex-Rouche Carcela degradeerde met Granada, maar heeft clubs voor het uitkiezen

Een derde periode bij Standard? Dat zit er niet in voor Carcela, die eerder tussen 2008 en 2011 én tussen 2013 en 2015 al het mooie weer maakte bij de Rouches.

Aan buitenlandse interesse geen gebrek. Carcela was een van de flitsende mannen bij de degradant uit de Primera Division en dat is opgevallen bij verschillende clubs in Spanje en daarbuiten.

AS Monaco lijkt volgens Foot Mercato over de beste papieren te beschikken, maar ook Real Betis, Malaga, Lyon en enkele Turkse clubs hebben interesse in hem. Ook met Griekse interesse wordt geschermd, maar in Griekenland hoorde men nog niets concreet.