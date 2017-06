Brodic kreeg vorig seizoen geen kans bij Club Brugge, deze club uit 1B wil hem speelgelegenheid geven

In de voorbereiding kan Fran Brodic mogelijk wel kansen krijgen bij Ivan Leko. En toch: "Hij klopt steeds harder op de deur voor een plaats in de A-kern, maar er zijn natuurlijk nog enkele spitsen voor hem in de pikorde", aldus Leko eerder tegen Tportal. "Er is een groot verschil tussen de Jupiler Pro League en de beloftencompetitie."

Bij het B-elftal was Brodic dé publiekslieveling en door meer dan 30 keer te scoren wilden velen hem ook maar wat graag eens bij de A-ploeg zien aantreden, maar daar had Michel Preud'homme geen oren naar. Hij kwam in de zomer van 2014 over van Dinamo Zagreb en begint dus aan zijn vierde seizoen bij Club Brugge, maar tot op heden speelde hij nog maar 1 profmatch in België.

Dat was bovendien ook nog eens bij Antwerp, de club die hem in 2015-2016 huurde. Dat jaar raakte de aanvaller zwaar geblesseerd, waardoor hij heel het seizoen bijna out was. Vorig jaar speelde hij dan weer bij de beloften.

Nu er met Strandberg en Dennis twee extra concurrenten zijn voor Wesley, Vossen en Diaby, zou het moeilijk kunnen worden voor Brodic om zich door te zetten. Roeselare wil daar volgens Het Laatste Nieuws van profiteren om hem te huren, blauw-zwart zou niet meteen nee zeggen tegen dat voorstel.