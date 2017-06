Herman Van Holsbeeck spreekt 'C-kern' tegen en legt uit wat er gaat gebeuren met de spelers die weg mogen

"Ik heb veel onzin gelezen over een zogenaamde C-kern", aldus Herman Van Holsbeeck in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Wat klopt, dat is dat Weiler me een lijst van spelers heeft gegeven die mogen of moeten verkocht worden. De Maio, Galhardo, Badji, ... Jongeren als Faes, Lukebakio, Iseka, Vancamp moeten worden verhuurd."

"Ze hebben wél het potentieel om te slagen in de eerste ploeg van Anderlecht, maar dat komt nu nog te vroeg. Ze zullen dus niet in een aparte kern gezet worden, maar meetrainen met de U21 en daarna elders ervaring gaan opdoen. Lukebakio trekt misschien opnieuw naar Toulouse, Zulte Waregem is onder meer geïnteresseerd in Iseka, ..."

Stephane Badji werd ondertussen al gelinkt aan een huurovereenkomst naar Kayserispor, maar Van Holsbeeck is ook van plan enkelen nog te verkopen: "Ik ben er van overtuigd dat we de overige spelers zullen kunnen verkopen. Met meerwaarde." Bologna zou bijvoorbeeld twee miljoen euro willen ophoesten voor De Maio volgens de Italiaanse pers.