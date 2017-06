Ivan Leko wil zich nog versterken: "Meteen inzetbare spelers"

Pina mag weg volgens Het Laatste Nieuws, hij was niet op training. Izquierdo en Van Rhijn zullen mogelijk ook nog vertrekken, net als Bjorn Engels - die gisteren individueel trainde.

Maar verder wil Leko zijn kern zo goed als mogelijk samenhouden én nog versterkingen zoeken voor een paar plaatsen. "Afhankelijk van de vertrekkers verwacht ik nog 2 à 3 nieuwe namen", klonk het.

"Direct inzetbare spelers, ja. Er is concurrentie nodig om elke drie-vier dagen op het hoogste niveau te presteren. Maar het is ook belangrijk om de jeugd te tonen dat als ze een goede mentaliteit tonen, ze ook mogelijkheden hebben om door te groeien", aldus Leko nog.

Jordi Vanlerberghe is een van de toptargets. Hij wil graag naar blauw-zwart, al is Mechelen on speaking terms met zowel Gent als Club Brugge. Deze week wordt er verder gesproken tussen alle partijen.