Sterkhouder van Genk wil weg: "Interesse uit Spanje, Duitsland, Frankrijk Ã©n Portugal"

Alejandro Pozuelo heeft een duidelijke wens om te vertrekken naar andere oorden. "Hij wil weg", klinkt het bij zijn manager in Het Laatste Nieuws. "Er zijn opties in Duitsland, Spanje, Frankrijk én ook een topploeg uit Portugal toont interesse."

De 25-jarige Spanjaard lijkt dus echt zijn hoofd gezet hebben op een transfer, al wil de clubleiding van Genk dat nog steeds uit zijn hoofd praten. Op dat hoofd staat een transferprijs van minstens acht miljoen euro, dat moet geïnteresseerden afschrikken.

Toch wordt het voor de Limburgers niet makkelijk om Pozuelo te houden, al heeft hij nog een contract van twee jaar in de Luminus Arena. Fans en kenners zijn het erover eens dat de Spanjaard erg belangrijk was en is voor Genk, dus zonder slag of stoot gaan ze hem niet laten gaan. Dinsdag staat een nieuw gesprek gepland.