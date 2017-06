Spanje plaatst zich ondanks wereldgoal van Bruma voor halve finales op EK U21, Genk-target scoort

Voor de pauze ging het spel goed op en neer, maar halverwege de eerste helft schoot Saul Spanje op voorsprong. De middenvelder van Atlético Madrid slalomde probleemloos door de Portugal-defensie en werkte vervolgens koelbloedig - en met een tikkeltje geluk - af: 0-1.

Na de pauze verdubbelde Sandro de score op aangeven van Deulofeu. Toch was de wedstrijd nog niet gespeeld, want Bruma (recent naar RB Leipzig getransfereerd, nvdr.) maakte het nog spannend met een werelddoelpunt. In blessuretijd nam Inaki Williams dan alle twijfels weg. De pijlsnelle winger snelde alles en iedereen voorbij en schoot de 1-3 onhoudbaar binnen.

Door de overwinning is Spanje met 6 op 6 al zeker van de halve finale op het EK. Portugal is voorlopig tweede met drie punten. Bekijk alle doelpunten uit de match hieronder.

Servië en Macedonië hielden het eerder op de dag op een gelijkspel. Voor Servië scoorden Gacinovic en Djurdevic (op het verlanglijstje van KRC Genk, nvdr.), bij Macedonië toonden Bardhi en Gjorgjev zich trefzeker. Servië en Macedonië tellen zo één punt in hun groep.

