Hij kon naar twee andere Belgische clubs, maar koos bewust voor Beerschot Wilrijk: "Je voelt aan alles dat deze club niet thuishoort in 1B"

"De sfeer in het stadion en het voetbal spraken me meteen aan" - Tom Van Hyfte Deel deze quote:

Het niveau van de ploeg en de sfeer op het Kiel: het waren twee zaken die meespeelden in de keuze van Van Hyfte. “Vorig seizoen ben ik hier enkele wedstrijden komen kijken, zowel in competitieverband als tijdens de eindronde. De sfeer in het stadion en het voetbal spraken me meteen aan.”

Vorig jaar speelde Van Hyfte nog in de Eredivise met Roda JC, volgend seizoen speelt hij in de Belgische 1B-reeks. Al is dat niet per se een stap terug volgens de middenvelder. “Ook Beerschot Wilrijk is eigenlijk een eersteklasser. Je voelt toch gewoon aan alles dat deze club niet thuishoort in 1B. We zijn ambitieus en daarom tekende ik ook voor twee seizoenen.”