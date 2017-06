Vadis Odjidja verklaart zijn moeilijke relatie met de media: "Ik vertelde vooral veel stommiteiten, maar zei tenminste mijn gedacht"

In Sport/Voetbalmagazine laat de 28-jarige Odjidja verstaan dat hij geen fan is van de media. Interviews die hij doet, zijn er doorgaans die hem worden opgelegd. En daar heeft hij twee redenen voor.

"Een: alles wat je zegt, kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Twee: als je zegt wat je denkt, dan zal het als een boemerang terugkeren in je gezicht. Wat is dan het nut van een interview?", vraagt de middenvelder zich af.

Uitspraken niet in dank afgenomen

Vroeger was Odjidja openhartig in de pers, wat zich soms tegen hem keerde. "Ik vertelde toen vooral veel stommiteiten. Of ik drukte me onhandig uit. Maar ik zei tenminste mijn gedacht. Tegenwoordig durft niemand nog voor zijn mening uit te komen. Zelfs een spits die een hattrick maakt, zal nooit zeggen: Ik was gewoon de sterkste. Zulke uitspraken worden je niet in dank afgenomen."