VIDEO: Anderlecht geraakt niet aan volledig elftal op eerste training

Weiler zag zijn kampioenenploeg niet helemaal volledig, en dat is het understatement van de dag. Er kwamen maar tien spelers in totaal het trainingsveld in Neerpede op voor de allereerste oefensessie van het seizoen.

De namen? Sowah, Doumbia, Deschacht, Najar, Trebel, Ganvoula, Roef, Svilar, Appiah en Thelin tekenden present. Van de nieuwe aanwinsten was dus enkel Ganvoula al op de afspraak.