Kersvers aanwinst AA Gent draait niet rond de pot: "Hier om titels te winnen"

Marcq kwam immers nog niet dichtbij de prijzen. "Ik won nog nooit een titel, dus als je hier tekent, wil je dat uiteraard meemaken. Dit is een club met ambitie, die niet zolang geleden het kampioenschap won. Uiteraard ben ik hier om titels winnen", aldus Marcq.

Nu of nooit

Voor de 28-jarige Fransman was het nu of nooit. "Op je 28ste ben je nog interessant voor de meeste clubs, maar als ik deze transferperiode niet de overstap had gemaakt, had ik wellicht mijn carrière afgesloten bij Charleroi, dat is de realiteit."

In die zin was hij heel erkentelijk richting zijn manager Mogi Bayat én diens broer, Mehdi, algemeen manager bij Charleroi. "Ik wil vooral Mehdi bedanken. Hij was niet echt geneigd me te laten gaan, maar we hebben erover gesproken en hij hield zijn woord. Ook Mogi heeft goed werk geleverd met mijn belangen en die van zijn broer in het achterhoofd."

Marcq tekende een contract van drie jaar, met één jaar optie.