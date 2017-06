'Dit wordt de verrassende nieuwe club van Adnan Januzaj: United bereikt akkoord over definitieve transfer voor 11 miljoen euro'

France Football meldt woensdag dat Manchester United en het Spaanse Real Sociedad een akkoord hebben bereikt over een definitieve transfer. Met de deal zou 11 miljoen euro gemoeid zijn. Het is nu nog wachten op Januzaj die zijn fiat geeft. Onze landgenoot ligt op Old Trafford nog tot medio 2018 onder contract.

Januzaj kende enkele bewogen voetbaljaren. De vleugelaanvaller schoot als een komeet binnen en kreeg onder de vleugels van David Moyes zijn kans bij United. Het voormalige jeugdproduct van Anderlecht versierde zelfs een WK-stek bij de Rode Duivels, maar nadien ging het met hem bergaf.

Dortmund en Sunderland

Na het ontslag van Moyes kwam Januzaj niet meer aan de bak bij The Mancunians. Een uitleenbeurt aan Borussia Dortmund werd geen succes. Afgelopen seizoen kreeg de winger wel weer speelgelegenheid op huurbasis bij Sunderland. Nu wenkt een verhuis naar La Liga, een competitie die Januzaj op het lijf geschreven is.