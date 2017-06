Grijpt Club Brugge naast fel begeerde speler? 'Sparta Praag legt het gewenste bedrag op tafel'

door Redactie



Foto: © Photonews

Club Brugge versterkte zich de voorbije weken al met heel wat spelers. De laatste in het rijtje is Marvelous Nakamba (23). In principe volgt er ook nog een onmiddellijk inzetbare vleugelspeler.