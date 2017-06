OFFICIEEL: Anderlecht ziet tweede speler op Ã©Ã©n dag vertrekken

De sterke middenvelder werd geconfronteerd met zijn technische beperkingen in een club waarin dat eerlijk gezegd 'not done' is. De 27-jarige Senegalees speelde in twee seizoenen toch 24 competitiewedstrijden voor Anderlecht.

Anderlecht kondigde inmiddels aan dat Badji voor één seizoen verhuurd wordt aan Kayserispor. De Turken bedongen bij Paars-Wit ook een definitieve aankoopoptie. Het ziet er dus naar uit dat Badji de kleuren van Anderlecht niet meer zal verdedigen.