Gaat transferstorm Gent liggen? "We gaan niet elke dag een speler voorstellen, hÃ©. Nu eerst verkopen"

"Goeiemiddag, we gaan hier niet elke dag komen", verzekerde Michel Louwagie woensdag op de persconferentie meteen. "Met alle versterkingen die er geweest zijn, moeten er nu een paar vertrekken. We gaan niet meer met zoveel snelheid spelers aantrekken."

Marcq vindt immers heel wat concurrenten terug op zijn positie. "Binnen een maand zullen er geen tien spelers meer zijn voor zijn plek. Nu kunnen we ons permitteren om te kopen vooraleer we verkopen. Dat is een luxe die veel clubs niet hebben."

